Reprodução TV Globo/ Globoplay João Camargo como Freitas em "Vale Tudo"

Quem acompanhou a primeira versão de "Vale Tudo", exibida pela Globo em 1988, deve se lembrar de Freitas (João Camargo), o capacho de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Afastado das novelas, o artista assinou com a Globo para "Êta Mundo Melhor".



Reprodução Instagram João Camargo e Heloisa Périssé

Caberá ao veterano vivenciar um pároco no folhetim das seis, que vai substituir "Garota do Momento" a partir da próxima segunda-feira (30). O personagem se chama Padre Lucas e contracenará com a grande vilã do folhetim, ambientado na década de 1950.

Zulma, a megera ficará a cargo de Heloisa Perissé. Por meio do Instagram, o ator celebrou o retorno ao canal e publicou um registro dos bastidores. No clique, ele aparece com a atriz na gravação dos primeiros capítulos da história, assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

Os primeiros capítulos de "Êta Mundo Melhor" ficarão a cargo de Walcyr Carrasco, que posteriormente passará o bastão para Mauro Wilson. Por volta do episódio 30, ele atuará apenas como supervisor da obra.

Isso acontece porque ele está concentrado no desenvolvimento de uma nova sinopse para o horário nobre. A expectativa é que seu retorno ao horário das nove ocorra após a exibição de “Três Graças”, próxima novela de Aguinaldo Silva que sucederá o remake de “Vale Tudo”.

A antecipação da volta de Carrasco às 21h também está ligada à saída de Glória Perez da emissora. A autora, conhecida por sucessos como “O Clone”, “Caminho das Índias” e “A Força do Querer”, encerrou recentemente seu contrato de exclusividade com a Globo.

Isso porque o projeto “Rosa dos Ventos”, que Glória desenvolvia para o lugar de “Vale Tudo”, acabou sendo engavetado pela emissora. Sem a presença dela na fila de autores do horário nobre, a direção decidiu acelerar os planos envolvendo Walcyr.