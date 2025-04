Reprodução: Instagram/@flaviaalessandra Flávia Alessandra e Otaviano Costa

Flávia Alessandra utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (25), para publicar fotos de sua viagem com Otaviano Costa e sua família. A atriz dividiu o momento com os fãs, que repercutiram o conteúdo na seção de comentários.



"A gente voltou, mas tem risada nossa perdida em cada canto por lá… vivemos dias felizes", escreveu a artista. "A sua risada e seu sorriso são as coisas mais preciosas. Te ver feliz me deixa feliz! Eu te amo demais", declarou uma seguidora.

"Só fotos lindas", aclamou uma segunda. "Maravilhosos!", enalteceu uma terceira. "Esse casal pra mim é o mais belo do Brasil!", afirmou um quarto. "Linda foto, mãe e filha.", disse um quinto ao falar do registro em que a intérprete aparece com Giulia Costa.

Juntas, as duas apresentam o Pé no Sofá Pod, projeto em que a mãe e a filha abordam vida pessoal, carreira e relacionamento de suas respectivas vidas. Conhecida pela carreira como atriz, novelas como Morde & Assopra e Êta Mundo Bom! fazem parte do currículo de Flávia.

Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, Alessandra irá retornar à emissora vestida da vilã que interpretou em Alma Gêmea: a megera Cristina.

Veja fotos do momento em família: