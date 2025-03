Reprodução: TikTok Cariúcha e funcionária do SBT

Cariúcha utilizou as redes sociais para mostrar um momento fofo com una funcionária do SBT: a apresentadora a presenteou uma das camareiras da emissora com um celular . Gabi Cabrini, que divide o comando do Fofocalizando com a ex-reality, a ajudou com a surpresa.

Durante o registro, as representantes do programa vespertino fingem precisar da ajuda da moça para buscar algo no carro. Quando ela chega ao local, elas a surpreendem com o eletrônico.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o vídeo: "Não é à toa que amo Cariucha", aclamou um usuário; "Que lindo, Cariúcha! Deus te dê em dobro", disse um segundo à artista. Em 2023, a carioca participou de A Fazenda 15.

No reality, sua participação foi marcada pelos embates com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, com quem Cariúcha possui desentendimento. Ela foi a terceira eliminada da temporada, mas após a atração, foi contratada pelo SBT como uma das apresentadoras do Fofocalizando.

Assista: