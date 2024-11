Reprodução Cariucha e Leo Dias participaram do PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães.

A apresentadora Cariúcha não participou na tarde desta sexta-feira (8) do programa Fofocalizando , do SBT, em que é comentarista. A falta da apresentadora veio após o desentendimento cm o jornalista Leo Dias durante a participação no PodCats , dos influenciadores Camila Loures e Lucas Guimarães.



Na noite da última quinta-feira (7), Cariúcha e Leo Dias tiveram um desentendimento ao vivo no programa. O jornalista afirma que a colega de bancada usava o programa de fofocas para fazer pronunciamentos "lacradores" e depois viralizar nas redes sociais com os cortes. A colega, no entanto, não levou bem a afirmação e acabou batendo boca com Leo Dias durante o programa.

Segundo as informações do colunista Gabriel Perline, Cariúcha teria entrado em contato com a emissora para avisar que não estava bem para entrar na atração vespertina nesta sexta-feira, e alegou que o motivo teria sido o desentendimento na noite passada. Ela afirma que ficou abalada com o bate-boca com Leo Dias.

Entenda o caso

Durante a participação no Podcats , Leo Dias afirmou que Cariúcha enviava cortes selecionados do Fofocalizando para conseguir hitar nas páginas de fofoca no Instagram e, assim, melhorar sua reputação na internet.

O jornalista disse: "Ela está querendo botar assim 'vocês brancos só se preocupam com ricos famosos, eu, que sou preta, me preocupo com os trabalhadores' [...] Ela queria botar assim 'vocês são os vilões e eu sou boazinha'. Ela pega os cortes bons para ela e encaminha para todas as páginas de fofoca".

Em reposta, Cariúcha disse: "Eu não faço corte, eu viralizo naturalmente. Não faço isso não, eu juro por Deus. Eu juro pela vida do meu filho que eu não faço isso. Ele acha que eu mando nas páginas".

Nesse momento, Leo Dias ameaçou abandonar a entrevista. Cariúcha então tem a voz embargada e diz que vai começar a chorar: "Não gosto de ser acusada de uma coisa que eu não fiz", diz ela. "Vai chorar agora?", contestou ele, já de pé para sair do programa.

Cartolano

O também apresentador do Fofocalizando Cartolano não escapou da polêmica. Cariúcha teceu críticas ao relacionamento do jornalista durante a participação no podcast.

"O Cartolano é um caso sério, é meio estranho. Eu não sei o que ele quer da vida, namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela. Sabe o que estou achando do Cartolano? Que ele está com essa garota até achar coisa melhor", disparou Cariúcha. "Quando ele achar coisa melhor, ele rapa fora. Por enquanto não tem, ele fica com ela. É o que eu vejo. Porque se ele amasse mesmo... Eu com um mês postei foto de feed com o meu boy. O Cartolano está há um ano com a garota. Ele tem a foto da ex-mulher dele no feed. Como é que eu vou namorar o cara um ano e ele tem foto da ex do feed? Ahhh… Todo mundo quer ser valorizado", afirma.

O colega de bancada usou as redes sociais então para postar uma foto com a atual namorada, Manuela Cavalcante, e provocou Cariúcha: "TBT de quem me aguenta".