Atuar no cinema ou na televisão vai muito além de decorar falas — exige, muitas vezes, que o artista empreste o próprio corpo à construção do personagem. Para muitos intérpretes, isso significa passar por transformações físicas intensas em nome da arte.

Engordar, emagrecer ou ganhar massa muscular são desafios que exigem disciplina e entrega total. Ainda assim, esses processos são abraçados por profissionais que se destacam e se consolidam na indústria audiovisual. Desta vez, o iG Gente traz sete casos marcantes de atores que levaram seus corpos ao limite e surpreenderam o público com tamanha dedicação.

Deborah Secco

Judite, uma soropositiva que era viciada em drogas, foi a personagem responsável por mudar totalmente o cardápio da atriz. Deborah emagreceu 12 quilos em 45 dias, com uma dieta extremamente rigorosa. O resultado pôde ser visto no filme "Boa Sorte" (2014).

Christian Bale

Após surgir com o corpo definido e torneado para o longa "Psicopata Americano" (2000), ele chocou a crítica especializada em "O Operário" (2004). Ele conseguiu eliminar 22 quilos. Na época, declarou à imprensa que fez uma dieta restrita, ingerindo alimentos como maçã e atum.

Carolina Dieckmmann



Reprodução Instagram/ Globo Carolina Dieckmann defendeu Camila em "Laços de Família"





A artista se consagrou na história da teledramaturgia nacional ao vivenciar Camila em "Laços de Família" (2001). Para compor a personagem, que sofria uma leucemia na novela, Carolina não apenas raspou a cabeça, como também passou por um processo de emagrecimento.

Nicholas Galitzne

Reprodução Facebook @High Strung | Instagram Nicholas Galitzine em "Duelo de Cordas" (2016); ator viverá He-Man

Conhecido pelas comédias românticas, nas quais surgia com o corpo magro, Nicholas se dedicou a um conjunto de exercícios físicos, aliado a uma dieta hipercalórica, para ganhar massa muscular. O motivo? Interpretar He-Man no live-action do Prime Video.





“Tenho comido muito e levantado peso, muitas acrobacias. Estou comendo cerca de 4.000 calorias por dia, mas com a quantidade de trabalho físico que estou fazendo, você acaba com fome no final do dia, o que é bastante surpreendente”, disse à W Magazine .

Jared Leto

Reprodução Instagram/ Prime Video Jared Leto interpretou Mark David Chapman no filme "Capítulo 27" (2007)

Às vezes, as mudanças podem causar danos até mesmo na saúde do intérprete. Jared engordou 30 quilos para interpretar Mark David Chapman no filme "Capítulo 27 - O Assassinato de John Lennon". Contudo, o aumento de peso fez com que ele tivesse problemas de colesterol. Depois das gravações, ele precisou tratar a condição.



Tom Hanks

Reprodução YouTube/ Google Play - DreamWorks Pictures Cena do filme 'Náufrago' (2000), com Tom Hanks

O ator passou por dois processos distintos. A princípio, ganhou peso na fase inicial de "Náufrago" (2000), depois perdeu 20 quilos para assumir o arco do personagem, Chuck Noland, isolado em uma ilha.

Taylor Lautner

Reprodução YouTube| Summit Entertainment Taylor Lautner como Jacob na saga "Crepúsculo"

Responsável por vivenciar o lobisomem Jacob na saga "Crepúsculo", o artista ganhou peso entre o primeiro e o segundo filme. Isso porque, segundo os livros, ele precisava estar mais musculoso. Ele aumentou cerca de 13 quilos de massa muscular.