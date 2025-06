Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes)

Escrita por Alessandra Poggi e com direção artística de Natália Grimberg, a novela "Garota do Momento" não contará com o tradicional último capítulo exibido aos sábados, como costuma ocorrer com todas as produções inéditas da teledramaturgia da TV Globo.

Nesta sexta-feira (27), o último capítulo irá ao ar e nenhuma reprise será feita na TV Globo. A emissora preferiu descartar a reexibição do folhetim. No lugar da trama protagonizada por Duda Santos, a emissora transmitirá a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com a disputa entre Benfica e Chelsea.

Entenda

Todas as novelas da grade estão sofrendo mudanças no horário por conta da competição quadrienal internacional entre clubes de futebol masculino. As três inéditas, "Garota do Momento", "Dona de Mim" e "Vale Tudo" estão indo ao ar mais cedo em virtude dos jogos.





A narrativa das sete, escrita por Rosane Svartman e Allan Fiterman, também já deixou de ser exibida por conta de partidas futebolísticas. No entanto, decisão de não reprisar o último capítulo de "Garota do Momento" no sábado (28) surpreendeu os fãs.

Não é a primeira vez

Embora a decisão tenha "assustado" parte dos espectadores, o caso não é inédito. "Volta por Cima", por exemplo, não teve o último capítulo reexibido; a novela, todavia, foi uma das poucas exceções, já que o fim não foi exibido na sexta, mas no próprio sábado. O mesmo ocorreu com "Duas Caras", de Aguinaldo Silva.

Substituta

"Êta Mundo Melhor" substituirá "Garota do Momento" na faixa das seis da Rede Globo. O folhetim tem estreia prevista para 30 de junho. Walcyr Carrasco escreverá a primeira leva de capítulos, que, depois, passarão a ser escritos por Mauro Wilson. Dessa forma, Carrasco atuará como supervisor.