A adaptação de "Mestres do Universo" trará o icônico personagem He-Man para as telonas. Dessa vez, o responsável por assumir um dos personagens mais conhecidos da indústria audiovisual é Nicholas Galitzine. As informações são da "Variety".





“Estamos entusiasmados em dar vida ao amado 'Mestres do Universo' e não poderíamos estar mais entusiasmados em anunciar o imensamente talentoso Nicholas Galitzine como nosso He-Man", afirmou Julie Rapaport, chefe de produção e desenvolvimento de filmes da Amazon MGM Studios.





A adaptação do longa-metragem passou por diferentes empresas, como Sony, Netflix e Warner Bros., mas acabou não avançando até chegar à Amazon MGM Studios. Antes de Galitzine, outros nomes haviam sido cotados para interpretar He-Man: Noah Centineo e Kyle Allen.





Nicholas Galitzine é conhecido por filmes de comédia romântica. No Prime Video, ele protagoniza três obras. Em "Vermelho, Branco e Sangue Azul" (2023), interpretou um príncipe gay que se apaixonava pelo filho da presidente dos EUA. Já no recente "Uma Ideia de Você" (2024), fez par romântico com Anne Hathaway e deu vida a um astro da música que se relacionava com uma mulher mais velha. Em "Cinderela" (2021), deu vida ao grande amor da princesa-título, que ficou a cargo de Camila Cabello.

