Reprodução Instagram - 19.3.2025 Deborah Secco

Após terminar o casamento com Hugo Moura em abril de 2024, Deborah Secco está em um novo relacionamento: a atriz vive um namoro com o multi-instrumentista Dudu Borges. A informação foi confirmada pela assessoria da artista para iG Gente.

Quem é o novo namorado da atriz?

Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o produtor de 41 anos é conhecido no meio sertanejo. Isso porque ele já trabalhou com diversos nomes do gênero, a exemplo de Michel Teló e a dupla Jorge & Mateus.

O compositor está por trás de hits como as faixas Ai Se Eu Te Pego e Os Anjos Cantam. Em 2022, Borges namorou com Alice Wegmann, que interpretará Solange Duprat no remake de Vale Tudo, assinado por Manuela Dias.

Em suas redes sociais, Dudu publica fotos de seu trabalho como produtor musical. Esse é o primeiro relacionamento de Secco desde o fim do casamento com Hugo Moura, pai de sua filha, Maria Flor.