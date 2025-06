Reprodução Instagram Otávio Müller em foto na web

Após "Um Lugar ao Sol" (2021), Otávio Müller retornará ao horário nobre da Rede Globo. Visto recentemente na aclamada série "Pablo & Luisão", o ator interpretará um dos personagens de "Três Graças", narrativa das nove que substituirá "Vale Tudo".



Antes disso, contudo, o artista fará uma participação em outro folhetim. Trata-se de "Guerreiros do Sol", terceira novela feita exclusivamente para o streaming do Globoplay. As informações da escalação são da Coluna Play, do "O Globo".

"Três Graças"

Com direção de Luiz Henrique Rios, o mesmo diretor de "Terra e Paixão", a trama traz Sophie Charlotte como a grande heroína da história. Caberá a protagonista, chamada Gerluce, desvendar um esquema ilegal de medicações falsas.





A personagem será filha de Lígia, interpretada por Dira Paes, que também estava longe das novelas desde 2022, quando compôs o elenco de "Pantanal", remake da obra homônima de Benedito Ruy Barbosa, com adaptação de Bruno Luperi.

Arminda, a grande vilã, ficará a cargo de Grazi Massafera. Outros nomes já estão confirmados na produção, como Romulo Estrela, Murilo Benício, Arlete Salles e Barbara Reis. A estreia está prevista para outubro, quando terminará o remake de "Vale Tudo".

A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". Ele assinou com a Globo por obra certa, após ter o contrato encerrado em janeiro de 2020.