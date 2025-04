Reprodução/Internet Sophie Charlotte vai atuar em Três Graças, nova novela da Globo

O processo de escalação de Três Graças, próxima novela das 21h da Globo, segue a todo vapor. A trama contará com Sophie Charlotte no papel principal de Gerluce, e a atriz já está participando dos testes de elenco para definir os nomes que a acompanharão na nova produção do horário nobre. A informação é do O Globo.

A história de Três Graças gira em torno de três gerações de mulheres de uma mesma família: avó, mãe e neta. Todas engravidaram na adolescência e criaram suas filhas sozinhas. As duas primeiras abriram mão de seus sonhos e agora buscam evitar que a jovem da terceira geração passe pela mesma situação.

“Escrevi a sinopse na crise sanitária. Originalmente, era uma minissérie. Girava em torno do roubo de um cofre. Depois achei que daria uma novela”, explicou Aguinaldo Silva ao jornal O Globo.

O autor da Globo está escrevendo a novela Três Graças diretamente de Portugal, ao lado de Zé Dassilva e Virgília Silva. A direção será de Luiz Henrique Rios, que já teve uma reunião com o dramaturgo para alinhar os detalhes da produção. Luiz Henrique estava reservado para comandar a próxima novela de Gloria Perez, mas a emissora optou por não continuar com a ideia da autora.