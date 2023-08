Reprodução Preta Gil se declara ao ex-marido Otávio Muller: 'Laços eternos'

A cantora Preta Gil se declarou ao ex-marido Otávio Muller neste domingo (6). A homenagem publicada no Instagram felicita o ator na data que ele completa 58 anos.

Na rede social, Preta Gil publicou uma sequência de fotos que ilustra momentos marcantes ao lado do ex. Mesmo separados, a cantora publicou uma foto beijando o pai de Francisco, o único herdeiro dela.

"Pai do meu filho, avô da minha neta, meu ex-marido, meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade, parabéns @otaviomuller_ saúde saúde pra que possamos continuar ver nosso filho brilhando, nossa neta crescendo linda, nossas meninas virando essas mulheres encantadoras eu você e Adriana até depois do fim!!! TE AMO!!!!!!", dedicou a filha de Gilberto Gil.

Preta Gil e Otávio Muller se relacionaram por um ano, de 1994 a 1995. Fruto do relacionamento, eles são pais de Francisco, que atualmente tem 28 anos.

Após o relacionamento com Preta, Otávio Muller iniciou um romance com a arquiteta Adriana Juqueira, com quem está até hoje. Juntos, eles tiveram as filhas Maria e Clara.