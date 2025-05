Reprodução/TV Globo Renato (João Vicente de Castro) será diagnosticado com Síndrome de Burnout em "Vale Tudo", e trama das nove coloca saúde mental em foco.





O problema, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional, reflete a sobrecarga no ambiente de trabalho. O tema será abordado nos próximos capítulos da novela das nove.

Apesar de não ser bem uma novidade, já que autores costumam citar problemas de saúde em suas obras, a Síndrome de Burnout em " Vale Tudo " marca um passo importante para a representação da saúde mental na teledramaturgia.

Enquanto males como o câncer e o alcoolismo são frequentemente citados, outras condições seguem pouco exploradas nas tramas. A seguir, confira outras produções que abordaram doenças incomuns.

Problemas de saúde incomuns nas novelas

1. "Dona de Mim" - Transtorno Bipolar



Foto: Globo/ Manoella Mello Cláudia Abreu e Tony Ramos como Filipa e Abel em "Dona de Mim".





"Dona de Mim" , também no ar, aborda uma enfermidade citada com menos frequência: o transtorno bipolar. Filipa (Cláudia Abreu) é quem precisa lidar com o diagnóstico.



O transtorno de humor, também conhecido apenas como bipolaridade, faz com que a personagem oscile entre momentos de euforia extrema e períodos de depressão profunda.

2. "Caminho das Índias" - Esquizofrenia

Divulgação Bruno Gagliasso como o esquizofrênico Tarso, em 'Caminho das Índias'.









"Caminho das Índias" (2009) teve o esquizofrênico Tarso (Bruno Gagliasso) como parte fundamental da trama. De acordo com o ator, o personagem ajudou a romper estigmas na discussão sobre problemas mentais.

"Depressão? Ansiedade? Esquizofrenia? Bipolaridade? Tudo era reduzido a “maluco”, “doido”. Sinto que Tarso foi um importante ponto de virada nessa conversa", disse Gagliasso.

Matias (Antonio Calloni) de "Além da Ilusão" também foi diagnosticado com esquizofrenia. Na novela de época, o juiz sofre com a inexistência de um tratamento adequado.

3. "Amor à Vida" - Lúpus

Divulgação/TV Globo Klara Castanho foi a intérprete de Paulinha, filha da personagem de Paolla Oliveira, Paloma.





Em 2013, "Amor à Vida" trouxe o lúpus para o horário nobre da TV Globo. A paciente da vez foi Paulinha (Klara Castanho), diagnosticada com a doença provocada por uma desorganização do sistema imunológico durante a infância.



Com 12 anos, a atriz passou a pesquisar sobre o problema para enriquecer a personagem. Astrid Fontenelle, diagnosticada no início de 2012, revelou a ter ajudado com informações e suas percepções individuais.

4. "Amor à Vida" e "Mulheres de Areia" - Autismo

Reprodução/TV Globo Linda (Bruna Linzmeyer) e Tonho da Lua (Marcos Frota) foram personagens com autismo.





A novela escrita por Walcyr Carrasco também jogou holofotes sobre o autismo, doença de Linda (Bruna Linzmeyer). A atriz iniciou o laboratório para a personagem cerca de 10 meses antes das gravações. Na trama, a moça supera as dificuldades, vira artista e se casa com Rafael (Rainer Cadete).



Em "Mulheres de Areia (1993)", Tonho da Lua (Marcos Frota) estava inserido no Transtornos do Espectro Autista (TEA) — ainda que o termo não fosse utilizado na época.



5. "América" - Cleptomania

Divulgação/TV Globo O papel em "América" rendeu à atriz o troféu Melhores do Ano de 2005









Em "América" (2005), Haydée (Christiane Torloni), é uma mulher rica e sofisticada que luta contra a compulsão de roubar. O transtorno mental, conhecido como cleptomania, faz com que o indivíduo apresente um desejo incontrolável de cometer furtos.

Na maioria das vezes, os objetos roubados não representam nenhum ganho financeiro e pessoa tem condições de adquiri-lo. O fenômeno é considerado raro, mas igualmente grave. No final da trama, a personagem procura tratamento.