Reprodução/Globo Audiência baixa de Vale Tudo acende alerta na Globo

A baixa audiência do remake de Vale Tudo acendeu um sinal de alerta na Globo. Na segunda-feira (12), a novela das 21h se tornou a produção inédita menos assistida da emissora na Grande São Paulo, ficando atrás até das tramas exibidas nos horários das 18h e 19h.

Diante da rejeição do público, a emissora iniciou um grupo de discussão para entender os motivos da queda no Ibope. Com menos de 40 capítulos, a nova versão escrita por Manuela Dias acumula média de 21,7 pontos — somente seis décimos a mais que Mania de Você, considerada o maior fracasso da história da faixa.

No mesmo dia, Garota do Momento marcou 22,1 pontos às 18h, e Dona de Mim atingiu 22,5 às 19h, superando o desempenho do horário nobre. A direção da Globo intensificou os esforços para reverter a situação. A emissora aumentou a frequência das chamadas de Vale Tudo em São Paulo e reforçou a divulgação da novela em programas de grande audiência, como Fantástico e Encontro.

A expectativa é que os resultados do grupo de discussão, previstos para o fim de maio, tragam dados para embasar eventuais mudanças na trama. Nos bastidores, a avaliação foca na recepção dos personagens centrais, especialmente Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos.

Embora a personagem tenha ganhado repercussão nas redes sociais, o engajamento online ainda não se converteu em melhora nos índices de audiência tradicional da novela. A Globo pretende aguardar o levantamento completo antes de tomar decisões mais profundas.

Dependendo do diagnóstico, ajustes de roteiro, ritmo e foco narrativo podem ser considerados para tentar recuperar o desempenho do remake no horário mais nobre da televisão brasileira.