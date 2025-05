Reprodução/TV Globo Nem mesmo os filhos escapam das maldades dessas icônicas vilãs.





Das meras manipuladoras às verdadeiras criminosas: diversas personagens femininas marcaram época com atitudes desprezíveis. O maior problema? Muitas delas agiram contra seus próprios filhos.





Com atitudes questionáveis e, muitas vezes, cruéis, essas figuras maternas da teledramaturgia brasileira fogem do tradicional estereótipo acolhedor. Afinal, as mães são sinônimo de amor e carinho.

Para as que cumprem seu papel com maestria, este Dia das Mães será repleto de homenagens e declarações — algo que estas vilãs passariam longe de merecer. A seguir, Portal iG destaca essas personagens históricas que vivem no imaginário da audiência.

As piores mães da teledramaturgia

- Odete Roitman (Vale Tudo)

Catarina Ribeiro/ Globo | Globoplay Debora Bloch e Beatriz Segall como Odete Roitman.













Começando por aquela que é sinônimo de vilania — seja no final dos anos 80 ou 2025. Nem mesmo os filhos de Odete Roitman escapam das tramóias e ofensas em " Vale Tudo ".

Seja a versão defendida por Beatriz Segall na em 1989 ou a de Debora Bloch no remake, a antagonista é um verdadeiro karma na vida de Heleninha e Afonso. Juntar ou separar seus relacionamentos, manipular e até ofendê-los, a lista da dona da TCA é grande.

- Nazaré Tedesco (Senhora do Destino)

DivulgaçãoTV /Globo A Nazaré Tedesco de Renata Sorrah foi uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira.





Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah, foi capaz de tudo para manter suas mentiras. E esse "tudo" inclui até mesmo sequestrar a filha de Maria do Carmo ainda bebê, e criá-la a menina como se fosse sua.

A vilã escondeu a verdadeira identidade de Lindalva, que cresce como Isabel. A personagem ainda inaugurou uma nova categoria de assassinato: o famoso empurrão da escada.

- Flora (A Favorita)

Divulgação/Globo Patrícia Pillar e Claudia Raia interpretaram as rivais Flora e Donatela em "A Favorita".













Quem vê a aparência frágil de Flora, de Patrícia Pilla r, se enganar Até o público foi passado para trás pelo sorriso calmo, que esconde uma mente calculista e assassina. A lista de crimes é extensa — incluindo a morte do próprio sogro e da ex-melhor amiga.

Além disso, outro ponto que chamou a atenção foi a frieza com que ela tenta manipular e afastar sua filha, Lara. A mãe colocou em risco a vida da jovem e de outras pessoas. Tudo isso para acabar com a vida de sua rival, Donatela.

- Branca (Por Amor)



Foto: Globo/Fábio Rocha Susana Vieira voltou a viver Branca, de 'Por Amor', em uma participação especial na festa de 60 anos da TV Globo.





A lista de personagens icônicos de Susana Vieira é extensa. E é bem provável que Branca encabece o ranking. Ou melhor, Branca Letícia de Barros Mota, como ela fazia questão de reforçar sempre que poderia.

Assim como Odete Roitman, a mãe elitista e controladora não mede esforços para separar seus filhos de relacionamentos que considera indignos. A personalidade é completada com traços de manipulação, toxicidade e racismo, até contra os filhos.

- Carminha (Avenida Brasil)

Reprodução/TV Globo Agatha e Carminha em 'Avenida Brasil', de 2012.









Carminha é outra mãe que integra a lista das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. Enquanto Jorginho (Cauã Reymond) é o queridinho da mamãe, Ágatha (Karol Lannes) sofre com a personagem.

Isso sem falar na enteada, Rita/Nina (Mel Maia), que é abandonada em um lixão após a loira tramar a morte de Genésio (Tony Ramos), pai da menina. As habilidades de manipulação, mentiras e a capacidade de se vitimizar garantem a Carminha um lugar fixo entre as piores mães da teledramaturgia.