A nova programação do SBT, informada à imprensa na última quinta-feira (15), surpreendeu os espectadores. Isso porque o pastor Deive Leonardo, famoso pelos vídeos que publica em redes sociais, foi contratado para comandar uma atração evangélica no canal.

O SBT não apostava neste tipo de conteúdo por uma ordem de Silvio Santos (1930-2024), que sempre vetou programas com este foco. Dessa vez, o líder religioso assumirá uma produção de cinco minutos, que será exibida nas manhãs da emissora, durante o jornalístico "Primeiro Impacto".

"O objetivo é trazer esperança e fé para o coração de todos os brasileiros. Trazer uma mensagem que deixe a pessoa inspirada para começar bem o dia. Tenho a certeza de que vai ser um bálsamo para todos os brasileiros", disse ele sobre o intuito do programa.





Na plataforma de vídeos do YouTube, o religioso acumula mais de 10 milhões de escrito. No Instagram, são 6 milhões de seguidores a mais. Citações bíblicas, reflexões sobre temas ligados à espiritualidade e teologia são alguns dos conteúdos discutidos por ele.

Muito se engana quem pensa que esta será a estreia do pastor na emissora da família Abravanel. Pelo contrário, a aproximação entre ele e a empresa já se dá desde 2024, ano em que ele fez participações no extinto "Chega Mais", comandado na época por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias.

Quem é ele?

Nascido em Joinville, Santa Catarina, Deive Leonardo tem 34 anos e não teve uma participação linear na igreja. Durante a adolescência chegou a se afastar dos compromissos religiosos, mas retornou e hoje é pastor. Já se encontrou com famosos como GKay e Thiago Nigro.

A fama conquistada por ele rendeu até mesmo uma produção na gigante do streaming, a Netflix. Trata-se de "Deive Leonardo: A Resposta". "Neste especial, Deive Leonardo reflete sobre o amor de Deus, canta algumas músicas e conta histórias sobre a jornada espiritual do discípulo Pedro", diz a sinopse oficial presente no site.



Emissoras seguem tendência

O SBT não é o único canal a apostar na religiosidade. A Record, por exemplo, tem novelas e atrações voltadas especificamente para este nicho. Na Globo, artistas do universo gospel passaram a participar dos programas de auditório e o tema também tem sido tratado em folhetins, como ocorre com "Dona de Mim", atual narrativa das seis da Rede Globo.