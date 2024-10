Reprodução SBT Silvia Abravanel e Silvio Santos

Filha adotiva de Silvio Santos (1930-2024), a apresentadora Silvia Abravanel resolveu abrir o jogo sobre a postura da família em relação ao estado de saúde do icônico apresentador. Isso porque, na época em que estava internado, informações em relação ao quadro do comunicador foram ocultadas da imprensa.



Em entrevista ao “Hora do Faro” no último domingo (29), Silvia afirmou que os familiares optaram pela discrição com o objetivo de evitar “alarde”. Ela ainda contou que o clã Abravanel lidou com tudo “20 dias” antes do Brasil acompanhar o caso.





“Estávamos vivenciando essa história 20 dias antes que o Brasil todo soubesse. A gente não podia passar para ninguém o que estava acontecendo porque não queríamos criar maior alarde com essa coisa toda”, argumentou ela.



Reação

Silvia ainda detalhou como descobriu que o pai havia morrido. A apresentadora diz ter recebido a notícia através de uma das irmãs . “Quando soube da notícia às seis da manhã de sábado, eu esperava que fosse 'ele está indo para casa'. Mas minha irmã deu notícia de que ele tinha descansado”, lembrou.



“Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu. Para 99,9% das pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é meu pai. Meu mestre. Depois de Deus, é meu melhor amigo. É quem me formou. Foram muitas histórias, vivências”, desabafou.

Relembre a trajetória de Silvio Santos

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





