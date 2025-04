Instagram Debora Bloch revela bastidores para viver Odete Roitman em novela

A atriz Debora Bloch, de 61 anos, mostrou nesta sexta-feira (25) o processo para se transformar em Odete Roitman, vilã do remake de Vale Tudo . A estreia da personagem acontece no sábado (26), data que marca os 60 anos da TV Globo. A novela é uma das atrações comemorativas do canal.

As imagens dos bastidores foram publicadas pela atriz em vídeo nas redes sociais. O conteúdo mostra profissionais cuidando da maquiagem e do cabelo enquanto Debora lê o texto. “Acorda, lava, penteia, maquia, lê, decora, escova, fala, hidrata, toma café e trabalha”, escreveu na legenda.

O conteúdo teve repercussão imediata. Manuela Dias, autora da nova versão da novela, comentou: “Esqueceu: e brilha!!!”. O ator Carmo Dalla Vecchia também elogiou: “E arrasa também!”. Fãs deixaram mensagens celebrando o retorno da personagem: “Maravilhosa! Nem acredito que é amanhã o grande dia!!!”.





A Globo escolheu a data da primeira aparição da vilã para coincidir com o aniversário da emissora. O remake homenageia grandes sucessos da teledramaturgia da casa. A versão original de Vale Tudo foi exibida em 1988 e marcou época com o mistério sobre o assassinato da personagem.

Na primeira versão da trama, a atriz Beatriz Segall deu vida à icônica Odete Roitman. A cena da morte se tornou uma das mais lembradas da televisão brasileira.