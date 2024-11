Reprodução Instagram/ TV Globo Carlos Alberto Riccelli hoje em dia; ator como César em 'Vale Tudo' (1988)

Em 1988, Carlos Alberto Riccelli se consagrou na teledramaturgia nacional ao interpretar César Ribeiro em “Vale Tudo”. O vilão era amante das protagonistas Maria de Fátima (Gloria Pires) e Odete Roitman (Beatriz Segall); saiba como ele está hoje!



Ainda que tenha alcançado o posto de galã pela atuação em novelas, o ator não continuou participando de folhetins. A última vez em que esteve em uma trama foi em 2012, ano em que participou do remake de “Guerra dos Sexos”, exibido pela Globo na faixa das sete.



Atualmente, o artista tem vivido de forma discreta ao lado da companheira, Bruna Lombardi. O casal, inclusive, se conheceu graças às novelas. Isso porque começaram a namorar durante as gravações de um folhetim.

Reprodução Instagram Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli se conheceram durante gravação de novela



Tratava-se de “Aritana”, transmitida na extinta TV Tupi em 1978. Na trama, os atores eram pares românticos um do outro. Em entrevista ao programa “Conserva com Bial”, em junho deste ano, ela brincou sobre o fato de trocar beijos com o colega de cena mesmo após o fim da gravação.



“É engraçado, porque atores não beijam no ensaio, você só finge que está beijando. Só que a gente se beijava. Já entregava um pouco, né? Porque ainda não tinha nada confirmado [sobre o namoro]. E depois, na hora de gravar, a gente beijava de novo. O diretor falava corta, todo mundo parava, mas a gente continuava se beijando”, contou ela, que está com Riccelli há 46 anos.





Longe das redes

Com pouco mais de três mil seguidores no Instagram, Carlos não costuma compartilhar detalhes da vida pessoal ou conversar com os fãs pela plataforma de interação social. Pelo contrário. Em seu perfil, existem apenas duas publicações, uma referente a uma viagem na Bahia e outra com a esposa. Da relação com Bruna Lombardi, teve o filho Kim Riccelli, de 43 anos.

Reprodução Instagram Carlos Alberto Riccelli com a esposa, Bruna Lombardi, e o filho, Kim Riccelli







Currículo

Muito se engana quem pensa que a trajetória do veterano se restringiu ao charlatão César, de “Vale Tudo”. Além da novela de Gilberto Braga, o ator esteve também nos folhetins “Sétimo Sentido”, “Louco Amor”, “Guerra dos Sexos” e “Aritana”.

Passagem de bastão

Em 2025, o personagem eternizado pelo veterano será reencarnado por outro galã. Cauã Reymond será responsável por interpretar César Ribeiro na nova versão de "Vale Tudo". O remake, com estreia prevista para março, será adaptado pela novelista Manuela Dias, mesma autora da série "Justiça" e da telenovela "Amor de Mãe".

Reprodução Instagram/ TV Globo Cauã Reymond é escalado para Cesar Ribeiro, papel que foi de Carlos Alberto Riccelli