Reprodução/Instagram Christina Rocha

Fora da emissora de Silvio Santos, a apresentadora Christina Rocha abriu o jogo sobre a situação do “Casos de Família” . A atração vespertina comandada por ela foi cancelada e ficou conhecida por mostrar diversos problemas familiares.



Durante participação no “Melhor da Tarde”, na última quarta-feira (12), a apresentadora detalhou o assunto. Segundo Christina, o canal de Silvio Santos nunca investiu no programa, mesmo quando ele era vice-líder de audiência em seu horário de exibição.



“O que aconteceu com o 'Casos de Família' foi: a gente era pau para toda obra, fomos vice-líderes durante 12 anos, mas nunca teve investimento. Nenhum, de cenário, de nada”, revelou ela.



“Isso eu falei até para a própria casa. A gente não tinha nada, éramos nós e o povão falando. Esse programa foi um sobrevivente”, completou Rocha, que assumiu o “Tá Na Hora” neste ano, mas preferiu deixar o programa.



A apresentadora, que esteve à frente do “Casos de Família” por 14 anos, ainda relembrou da demissão dela. Após ter se negado a voltar ao “Tá Na Hora”, ela foi desligada da emissora de Silvio Santos.



“Me chamaram. ‘Christina, você saiu. Nós não temos projeto’. Mágoa, não [guardo]. Acho que não fui valorizada no momento que tinha de ser”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp