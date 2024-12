Reprodução Rede Globo Claudia Ohana como Tieta na novela de Aguinaldo Silva

Considerada como uma das melhores novelas do Brasil, "Tieta " retorna à Globo nesta segunda-feira (2), no "Vale a Pena Ver de Novo". O primeiro capítulo da trama, escrita por Aguinaldo Silva e livremente inspirada no romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, faz uma referência à Ditadura Militar.







Na ficção, a protagonista-título, interpretada na primeira fase por Claudia Ohana, é expulsa de Santana do Agreste no dia 13 de dezembro de 1968. A data é a mesma da promulgação do Ato Institucional 5 (AI-5), que retirou direitos de jornalistas e militantes e ainda impulsionou o fechamento do Congresso Nacional na época.





A telenovela, escrita por Aguinaldo Silva, com Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, foi exibida em 1989, ano que marcava o retorno das eleições diretas para a presidência da república, vencidas por Fernando Collor de Mello. Isso porque, desde 1964, os brasileiros não votavam em decorrência do golpe militar.





Pega bastão de Walcyr Carrasco

"Tieta" chega à Globo com uma dobradinha na faixa vespertina. Acontece que a narrativa substituirá "Alma Gêmea" no "Vale a Pena Ver de Novo". A novela chega com a missão de manter os elevados índices de audiência conquistados pela reprise da narrativa espírita de Walcyr Carrasco no canal, que completará 60 anos em 2025.