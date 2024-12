Humberto Maruchel Ainda Estou Aqui

Dados da Comsore registraram que, Ainda Estou Aqui já ultrapassou a marca de 1,8 milhão de espectadores que assistiram ao filme nas telonas. O longa de Walter Salles conquistou o público e se tornou o maior sucesso da carreira do diretor nos cinemas.

Na última semana, a obra colecinou mais um feito e entrou para o ranking dos 100 filmes mais bem avaliados na plataforma Letterboxd , um dos maiores espaços digitais para cinéfilos de todo o mundo. Ainda Estou Aqui ocupa a 84ª posição. Cidade de Deus também integra a lista com a 12ª colocação.



Enquanto se espera a indicação ao Oscar - em 17 de dezembro quando a organização deve liberar as pré-listas da premiação, iG Gente listou cinco curiosidades dos bastidores da obra, confira:

Fernanda Torres foi convidada pelo próprio Salles para viver protagonista

Em conversa com a Forbes , a atriz contou que a sua entrada na produção cinematográfica se deu por um convite do próprio cineasta. Foi uma surpresa o Walter ter me chamado para o papel, porque ele deu o roteiro para eu ler e dizer o que eu achava uns sete meses antes de me chamar", contou.

Reprodução: Instagram Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui

"Eu já era mais velha do que a Eunice e estava trabalhando com comédia há muito tempo, então não achei que o Walter me visse no papel", revelou a artista, que já atuou em obras de comédia, como Os Normais e Tapas & Beijos.

Salles alugou casa de R$ 14 milhões para a produção do filme

Por conta da venda do imóvel no qual a família Paiva morou, o cineasta alugou uma casa no bairro da Urca, região do Rio de Janeiro conhecida por ter construções mais antigas.

O proprietário atual comprou a casa por R$ 14 milhões, que posteriormente foi alugada pelo diretor para realizar o longa-metragem.

O que virou a real casa da família?

Reprodução: Globoplay Ainda Estou Aqui

A família Paiva morava em um sobrado, na orla do Leblon. Eles residiam na Avenida Delfim Moreira, nº 80. Marcelo Rubens Paiva, escritor do livro que originou o filme, falou a respeito da casa: "A casa da Delfim Moreira, 80, continuou do mesmo jeitão por anos. Virou um restaurante por um tempo. Dizem que era um bom restaurante".

Fernanda Torres emagreceu 10 kg para interpretar Eunice Paiva

Sobre a preparação que realizou ao viver a advogada nas telonas, Fernanda Torres contou que precisou emagrecer alguns quilos para a personagem. "Ela era uma mulher obcecada por magreza e ainda perde 10 kg na prisão. Então eu tive que ir secando. Fui para uma nutricionista que cortou alimentos", relatou.

Diretor é amigo de uma das filhas de Rubens Paiva

Walter Salles frequentava a casa dos Paiva durante a adolescência. Em entrevista a Harper's Bazaar , ele contou sobre os momentos que teve com a família. "Conheci a família Paiva através da minha amiga Nalu, irmã do meio da família", disse.

"Eles vieram morar no Rio, quando eu estava voltando a morar na cidade. Nalu me levou a conhecer Rubens, Eunice e seus filhos, Veroca, Eliana, Marcelo e Babiu, em 1969", acrescentou ele. O cineasta tinha 13 anos quando começou a ir à residência.