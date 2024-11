Reprodução/Globo Cena de 'Alma Gêmea'

A icônica cena da morte de Débora , na novela Alma Gêmea (2005-2006), será reprisada nesta semana no "Vale a Pena Ver de Novo", no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira (11). É um dos momentos mais lembrados da trama e se tornou um meme.

Interpretada por Ana Lúcia Torre , a personagem pronuncia a frase “Ah, finalmente os refrescos!” antes de beber o veneno destinado a Rafael , personagem de Eduardo Moscovis . Na trama, Débora toma o venono acidentalmente já que o mordomo Eurico ( Ernesto Piccolo ), sem saber do plano, reorganiza os copos na bandeja, resultando na fatal troca.





As expressões faciais de Débora, que vão do sorriso maléfico ao desespero ao perceber sua morte iminente, se tornaram um prato cheio para os internautas, que aplicaram as imagens em situações cotidianas e a utilizam até os dias atuais.

Exibida pela terceira vez no "Vale a Pena Ver de Novo", Alma Gêmea é uma das novelas de maior sucesso da Globo. Originalmente, a trama alcançou índices de audiência recordes, com a cena da morte de Débora conquistando 47 pontos de audiência na Grande São Paulo.

A novela é considerada um marco das produções da faixa das 18h, com uma média de 39 pontos e destacando-se como a campeã de audiência entre as novelas das seis dos anos 2000. Atualmente, a reprise da novela segue fazendo sucesso, com uma média de 16,6 pontos, a maior desde O Rei do Gado (1996).