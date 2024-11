Reprodução/Instagram oficial Prince and Princess of Wales Kate e William com os filhos George, Charlotte e Louis

Ladrões mascarados invadiram a residência oficial da família britânica, o Palácio de Windsor, enquanto príncipe William, Kate Middleton, George, Charlotte e Louis dormiam. A invasão na residência oficial da família Real britânica, situada a 40 km de Londres, ocorreu no dia 13 de outubro. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (18).





As informações são do jornal "The Sun". Na ocasião, outros membros da realeza britânica, como rei Charles III e a esposa Camilla, estavam em um local diferente. William e Kate se mudaram para o Adelaide Cottage em 2022. O imóvel do século XIX fica no jardim real, localizado no Castelo de Windsor.





Como criminosos invadiram?

Os infratores teriam roubado um caminhão e usado o veículo para derrubar um dos portões da propriedade. Depois disso, escalaram uma cerca de dois metros de altura e roubaram uma picape e um quadriciclo.





"Os infratores entraram em um edifício da fazenda e fugiram com uma picape Izuzu preta e um quadriciclo vermelho. Eles então se dirigiram em direção à área de Old Windsor/Datchet", informou a Polícia do Vale do Tâmisa em um comunicado por e-mail ao "The Sun".



Os criminosos ainda não foram detidos, mas uma investigação foi aberta para identificá-los, segundo a polícia. O Palácio de Buckingham não deve comentar o caso.