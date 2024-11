Reproduçao TV Globo Antonela Azevedo viralizou por participação de segundos em 'Mania de Você'

"Mania de Você", atual novela do horário nobre da Rede Globo, viralizou nas redes sociais por conta de Antonela Azevedo, uma das figurantes da narrativa escrita por João Emanuel Carneiro. A atriz é o assunto do momento desde que surgiu fazendo caras e bocas no folhetim.





Na manhã desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, ela foi convidada para o "Mais Você", programa matinal da emissora apresentado por Ana Maria Braga. Durante a participação na atração, ela entregou o que gostaria de fazer dentro do canal no futuro.





"Meu sonho é ser atriz. Tenho muitos sonhos, objetivos. Um deles é me formar, poder ter essa oportunidade de tirar meu DRT e trabalhar na Globo. Tenho muita vontade também de participar do 'BBB'.", contou ela, que também já fez participações especiais como figurante em "Família É Tudo", novela das sete que foi substituída por "Volta por Cima" em setembro deste ano.





Antonela ainda agradeceu aos espectadores da obra do horário nobre por repercutirem a aparição dela na cena que foi ao ar nesta semana. "Viralizou. No dia seguinte que fiquei sabendo. Nem tinha Twitter [atual X], descobri pelo Instagram. Me mandaram, eu corri e baixei. Eu não consegui nem aparecer no Instagram, estava em choque, não consegui dormir", declarou. "Estou muito agradecida a vocês, meus fãs, seguidores, e vários atores me apoiando. Gente, muito obrigada", finalizou.

Assista à participação de Antonela em "Mania de Você":