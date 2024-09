Reprodução Rodrigo Lombardi arranca suspiros com bastidores de 'Mania de Você'; veja fotos

Rodrigo Lombardi encantou os fãs no Instagram nesta terça-feira (10) ao publicar registros dos bastidores da nova novela da Globo, "Mania de Você". Na trama, o ator interpreta o vilão Molina, um homem mulherengo que abusa do poder financeiro.

Apesar da índole do personagem contrariar o público, nas redes sociais o galã fez sucesso ao compartilhar um álbum com imagens das gravações da novela das nove que estreou na segunda-feira (9). "O que acharam do primeiro episódio?", perguntou aos seguidores.

Nas fotos, ele aparece com os trajes do personagem, interagindo com a equipe de produção e até mesmo nos intervalos de cena.

Os internautas não economizaram elogios à atuação de Lombardi. "Sensacional, já fez o público ficar com raiva no primeiro capítulo. Vai ser sucesso!", declarou um fã. "Amei sua interpretação. Como tudo o que você faz na vida é com perfeição, então fica fácil", acrescentou outra. "Todo lugar que tem você fica perfeito", elogiou uma terceira.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $