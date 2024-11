Reprodução Instagram -7.11.2024 Kika Sato e Sabrina Sato

Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, usou as redes sociais na última quarta-feira (6) para se pronunciar com uma mensagem religiosa após a filha sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação. Este seria o segundo filho da apresentadora, que está noiva de Nicolas Prattes.





"Tudo no tempo de Deus", escreveu a matriarca nos comentários de uma publicação de um perfil de fãs no Instagram. A declaração foi curtida por milhares de fãs de Sato, que também enviaram mensagens apoio para a comunicadora depois da perda do bebê.







Alta

Sabrina Sato recebeu alta hospitalar na quarta-feira (6). A contratada da Rede Globo foi internada na última terça-feira (5) em uma instituição hospitalar por conta da "não evolução da gestação". Noivos, Sabrina e Nicolas não se pronunciaram publicamente, mas a assessoria da artista enviou um comunicado à imprensa.





"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 5 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira", explicou a assessoria.