Divulgação Selton Mello

Um dos seriados televisivos mais famosos da Rede Globo, "Sessão de Terapia" retornará com novos episódios em 2025, 13 anos após a estreia da primeira temporada. Protagonista da trama, o ator Selton Mello se despedirá do aclamado longa "Ainda Estou Aqui" para estrelar a narrativa outra vez.







A renovação do projeto para uma continuidade foi revelada pelo próprio ator, por meio das redes sociais, na última quinta-feira (31). Além de vivenciar o personagem principal Caio Barone, Selton é responsável pela direção da série, que não teve outros nomes divulgados para o elenco.





"A sexta temporada vem aí. As filmagens serão no primeiro semestre de 2025. Mais de dez anos comprometido com este trabalho. Muito amor envolvido. Através de minha arte, ajudo pessoas. Uma combinação muito rara. Essa série acolhe", declarou.





Mello também citou o apoio de outros membros da equipe na produção e roteiro da história. "Globoplay, parceiro de primeira, proporcionando aos nossos admiradores este retorno tão aguardado. Roberto D'Avila, produtor extraordinário, com sua turma maravilhosa da Moonshot, obrigado sempre. Jaqueline Vargas, autora e roteirista, mente sensível e inventiva, você brilha", destacou.





"Estamos preparando algo potente e, mais uma vez, muito comovente. Saúde mental, um tema caro para mim, um assunto cada vez mais relevante e necessário. Precisamos falar sobre isso. Caio Barone vai voltar. Uma carta de amor aos profissionais que cuidam das dores e delícias da complexa mente humana. Esse post é dedicado aos fãs, que tanto torceram por essa notícia", finalizou.