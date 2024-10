Reprodução: Mariana Vianna/ HBO Max Elenco de 'Beleza Fatal'

"Beleza Fatal" ganhou data de estreia para chegar às telinhas. A narrativa de vinganças e traições é a primeira novela da Max e estreia logo no início do próximo ano, no dia 27 de janeiro. Diferente de outras obras do formato, o folhetim terá apenas 40 capítulos.







A história gira em torno de Sofia, protagonista defendida por Camila Queiroz. A mocinha é tirada da própria mãe, presa por uma cilada armada pela vilã Lola, encarnada por Camila Pitanga. Sofia é acolhida por Elvira (Giovanna Antonelli), que também lida com uma tragédia causada pela megera.





Outros artistas que saíram da Globo também fazer parte do elenco. É o caso de Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Vanessa Giácomo e Herson Capri. O time de artistas é composto ainda por Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina e Luciano Chirolli.

Quem é o escritor?

Primeira novela da Max, "Beleza Fatal" é escrita por Raphael Montes. O escritor brasileiro se tornou conhecido no ramo literário pelas obras de suspense e terror que lançou. Ele também já trabalhou nas adaptações audiovisuais de alguns livros que criou, como "Bom Dia, Verônica", "Uma Família Feliz" e "Dias Felizes". Ele roteirizou os 40 capítulos e foi supervisionado por Silvio de Abreu, escritor de sucessos na Globo como "Rainha da Sucata" e "A Próxima Vítima".

Assista o teaser: