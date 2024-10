Reprodução Instagram Selton Mello

Selton Mello, de 51 anos, não gostou nada da idéia de se gravar uma suposta sequência de “Lisbela e o Prisioneiro”, filme em que atuou com Debora Falabella. O motivo? Não ter sido consultado para uma continuação do longa-metragem.



Por meio das redes sociais, no último domingo (20), ele ainda avaliou a situação como algo “desrespeitoso” e “deselegante”. O artista afirma que nem o elenco, nem a equipe foram avisados sobre um segundo filme do projeto.



“Anunciaram de uma forma atabalhoada e, porque não dizer, desrespeitosa: com as pessoas que fizeram o trabalho e com o público, que ama profundamente nosso filme”, declarou ele, que ainda enfatizou ter sido pego de surpresa com uma provável continuação.



“Anúncio incorreto da continuação de um filme que amo e que o público guarda no coração”, destacou. “Não se anuncia algo dessa grandeza sem consultar elenco e equipe”, prosseguiu ele, que está no elenco do premiado “Ainda Estou Aqui”.



‘Desnecessário’

O ator continuou criticando o descaso em não ter sido consultado e reiterou que uma continuação só seria feita com os membros originais. “Se a ideia era nos procurar depois, começaram muito mal, criando um ruído desagradável e desnecessário. Esse projeto não existe e, se um dia resolvermos fazer uma parte 2 será com o grupo original, feito da nossa maneira, com as pessoas profissionais escolhidos por nós", concluiu.

