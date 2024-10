Reprodução Instagram - 24.10.2024 Caio Paduan

Conhecido pela atuação em novelas da Rede Globo, o ator Caio Paduan, de 37 anos, está no elenco de “O Livro dos Prazeres”, peça teatral adaptada a partir do livro homônimo da célebre literata Clarice Lispector. Em entrevista à reportagem do iG Gente, o artista comenta os “desafios” do novo momento profissional.



“Apesar de tudo, esse é um personagem leve, diferente de outros que fiz recentemente nos palcos e até no audiovisual, todos os personagens têm desafio interno, mas acredito que esse foi, mas na questão do tempo de preparação e estreia em São Paulo”, explica.



“Mas é um personagem que traz movimento e transparência no que ele quer. E acredito que todos nós passamos por esses momentos na vida, mas no final tudo dá certo”, completa ele, responsável pela interpretação de Ulisses na peça dirigida por Ernesto Piccolo.

Escalação

Reprodução Instagram - 24.10.2024 "O Livro dos Prazeres", de Clarice Lispector, foi adaptado para o teatro

Paduan também detalhou ao iG Gente como se deu o convite para ele compor o elenco da trama. “Foi muito especial, aliás, está sendo especial. Nos últimos dois anos mergulhei literalmente em projetos no teatro, fiz grandes trabalhos que me enche de orgulho. E quando recebi o convite para esse projeto não pensei duas vezes”, diz, aos risos.

O ator ainda entregou que não teve tanto tempo para se dedicar à preparação do papel, mas que se sentiu “acolhido” pela equipe. Ele, inclusive, foi chamado para “O Livro dos Prazeres” pela própria dona do projeto teatral, Melise Maia.

“Um convite que veio através da minha parceira e dona do projeto. Tive pouquíssimo tempo de ensaio e preparo, mas a paixão pelo fazer e todo o suporte artístico, profissional e pessoal, que tive da Mel e do nosso querido diretor Ernesto Piccolo, fizeram eu me sentir muito acolhido”, detalha.



Já leu obras de Clarice Lispector?

Caio relembrou que teve contato com outras obras da escritora, porém enfatizou que não chegou a ler o exemplar que inspirou a peça. “Confesso que li pouca coisa da Clarisse. Mas o que li me fez mergulhar ainda mais na arte que foram ‘A Hora da Estrela’ e ‘Água Viva’, que, inclusive, para mim, são obras incríveis e uma das melhores que já li”, revela.



Prêmio vindo por aí?

Indicado ao Prêmio Bibi Ferreira pela atuação na peça “Palhaços”, o artista afirma estar “honrado” pelo reconhecimento e comenta que já se sente premiado por estar com grandes nomes do teatro brasileiro. “Ser indicado para uma premiação é especial de qualquer forma”, define.



“Estou muito feliz por essa indicação e honrado por estar ao lado de referências do teatro brasileiro como Zé Carlos Machado e Elias Andreatto, já é meu prêmio. Real. E só fortalece o que venho construindo na arte seja no teatro, nos palcos, e no audiovisual”, finaliza Caio Paduan.

