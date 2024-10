Reprodução/Instagram - 13.03.2024 João Vicente

João Vicente de Castro, de 41 anos, está cotado para compor o elenco do remake de "Vale Tudo", assinado por Manuela Dias com base na obra original de Gilberto Braga, exibida na Globo em 1988. O ator, que também comanda um programa no GNT, deve ficar com o papel de Renato na releitura.







Na primeira trama, o personagem ficou a cargo de Adriano Reys. A informação da cotação para a escalação é da coluna Play, do jornal "O Globo". Renato era dono de uma revista e primo de um dos principais vilões da narrativa, o empresário Marco Aurélio (Reginaldo Faria).





O charlatão agora será reencarnado por Alexandre Nero. Outros papéis já foram definidos e confirmados pela TV Globo. Paolla Oliveira será Heleninha Roitman, enquanto Humberto Carrão assume o mimado Afonso. Maria de Fátima se despede de Gloria Pires e é reinterpretada por Bella Campos. Eternizada por Beatriz Segall, Odete Roitan será revisitada por Debora Bloch





Quando estreia?

O remake de "Vale Tudo" chega ao ar em março de 2025, quando substituirá "Mania de Você", atual novela do horário nobre da Rede Globo. A releitura, reescrita por Manuela Dias, conta com a direção de Paulo Silvestrini, o mesmo diretor de "Vai na Fé".