Virginia Fonseca Costa, de 25 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (29) para acabar com o mistério em relação ao novo visual que escolheu para 2025. A loira decidiu mexer na tonalidade das madeixas e compartilhou a mudança com os mais de 50 milhões de fãs que a seguem no Instagram.



“Loira não, blond. Washington Nunnes não entrega menos que muito! Estou me sentindo uma gata, gratidão pelo seu trabalho e parabéns pelo seu talento! Voltei preparada para finalizar 2024 e entrar em 2025! Já pode colocar na biografia ou tá cedo?! Toda honra e glória a Deus! 2024 é nosso”, escreveu.



Nos comentários da postagem, os famosos da classe artística rasgaram elogios a ela. Campeã do “BBB 21”, Juliette Freire se manifestou: “Ficou lindo”. Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha também aprovou o novo estilo das madeixas da nora: “Put* que pariu. Linda perfeita”.

Os fãs da influenciadora, que recentemente deu à luz José Leonardo, também repercutiram o momento. “Fica linda com qualquer cabelo”, disse uma. “Gatíssima como sempre”, avaliou um segundo. “Diva”, destacou uma terceira. “Não erra nunca”, completou uma quarta. “Cabelo cuidado é igual autoestima renovada”, opinou ainda uma quinta internauta.

