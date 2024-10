Reprodução Instagram Nicholas Chavez

Nicholas Alexander Chavez ganhou destaque internacional ao protagonizar uma das novas apostas da gigante do streaming. Trata-se da série “Monters: The Lyle and Erik Menendez Story”, da Netflix, sobre a história real de dois irmãos que mataram os próprios pais.



Chavez ficou responsável pela interpretação de Lyle. Criado em lar católico, o artista nasceu em Houston, no Texas, Estados Unidos, mas passou boa parte da vida em Denver. Ainda que tenha viralizado pela atuação no recém-lançado seriado, Nicholas não tem uma trajetória longa no audiovisual.



O galã deu início a carreira como ator em 2021, ano em que vivenciou Spencer Cassedine na série “General Hospital”. Já em 2022, coube a ele compor o elenco de “Crushed” como Jason Curtis, papel que lhe rendeu um Emmy na categoria Melhor Ator Jovem em Série Dramática.



Multiprofissional

Muito se engana quem pensa que ator foi a única profissão dele. O astro da Netflix chegou a trabalhar como entregador e vendedor de seguro de vida e automóveis.



Além da atuação em “Monters: The Lyle and Erik Menendez Story”, Chavez está em outra produção que chegou ao streaming em 2024. Trata-se de “Grotesquerie”, que tem sete episódios e pode ser assistida no “Disney +” ou no canal por assinatura “FX”.