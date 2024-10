Instagram João Vicente de Castro em pronunciamento no Instagram

O ator João Vicente de Castro, de 41 anos, se "pronunciou" nesta quarta-feira (16) nas redes sociais sobre as recentes polêmicas envolvendo as atrizes Kéfera Buchmann e Vera Fischer. Na última segunda-feira (14), o artista expôs durante sua participação no De Frente com Blogueirinha uma suposta briga entre as atrizes.



João disse: "Olá, gente. Boa tarde. Quem me conhece, quem me acompanha aqui sabe que eu não sou de me envolver em polêmica, nem render polêmica, pelo menos tentar não transformar minha vida privada em algo público."

Ela continua: "Mas nos últimos dois dias acabou que, enfim, muita polêmica, muita gente falando muita coisa, então eu, enfim, não consegui não vir aqui, não me posicionar, e de alguma forma comentar, tentar explicar tudo isso que foi essa onda aí na internet esses dias."

O ator então finaliza: "Porque eu acho que quem vem aqui se posicionar sempre acaba, por se posicionar, e quem não vem acaba não se posicionando e fica o dito pelo não dito e o importante é que o dito seja dito, se não ele acaba por ficar dito."

Os seguidores reagiram ao pronunciamento do global. Marcelo Adnet disse: "Dobrou a aposta, que absurdo. A resposta é mil vezes pior pois só reforça tudo que declarou". Outra seguidora disse: "O cosplay de celebridade arrependida se posicionando sem se posicionar tá perfeito [risos] adorei".

Entenda

Durante o De Frente com Blogueirinha , João Vicente afirmou que as atrizes teriam se desentendido durante uma festa. "A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, às vezes, ela estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher".

"A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom'", acrescentou.

"A Vera voou nela. Tacou a bolsa [nela]. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: 'Você está louca? Tenho 60 anos de Rede Globo'. Depois, teve a frase que deu origem ao grupo da novela, que é 'Perdi minha bolsa'. A Vera levantou e falou: 'Cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa'. Ela saiu com essa frase. A gente ria muito dessa história. Todos nós, depois a Vera e a Kéfera [também]", finalizou o ator.

Tanto Vera Fischer quanto Kéfera negaram que tenham alguma briga.

