Ariel Jacobowitz foi demitido do SBT após 20 anos no canal. Diretor de programas comandados por apresentadoras como Hebe Camargo, Adriane Galisteu e Eliana, o profissional usou as redes sociais para falar da demissão, considerada por ele como "inacreditável".





"Sim, é inacreditável, mas eu saí do SBT após 20 anos. Foi essa a resposta que eu dei para um tantão de gente que me procurou na semana passada", iniciou ele, que tinha sido transferido para a direção do matinal "Chega Mais" depois que Eliana foi à Globo.





"Palavras de carinho, de conforto, de apoio e de admiração, que vieram de profissionais, talentos e amigos, de dentro e fora do mercado, encheram meu celular e meu coração de alegria, e eu pude sentir que nosso maior legado na vida", acrescentou.





Várias emissoras

Ariel aproveitou para fazer um balanço da carreira como diretor, destacando canais em que já atuou, como MTV, Band, Record e Rede TV!. "Curiosamente eu estou completando 30 anos de carreira. Comecei cedo. MTV, Record, Band e RedeTV! já foram minhas casas, me tornei diretor cedo, com 22 anos, tenho muita história para contar e muita bagagem nas costas", recordou.





"É claro que não posso deixar de citar a Adriane Galisteu, a Hebe e a Eliana nesse momento. São grandes nomes da minha trajetória e que me enchem de orgulho. Foram grandes presentes que a vida me deu e os maiores destaques", completou o diretor.

