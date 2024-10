Reprodução Instagram - 9.10.2024 Thaeme, Tainá Müller e Anitta

MC Loma, Thaeme, Anitta e Tainá Müller são algumas famosas da classe artística que estiveram na Flórida, nos Estados Unidos. O local é uma das áreas afetadas pelo furacão Milton nesta quarta-feira (9). A tempestade tem potencial para ser uma das mais destrutivas, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC).





MC Loma

Reprodução/ Instagram Mc Loma





Com medo do furacão, a funkeira cogitou ir embora de Orlando, onde curtia dias de descanso, mas continuou nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (9), ela tranquilizou os fãs, afirmou que tinha se deslocado para outra cidade e garantiu que voltará ao Brasil após a passagem da tormenta.





"Decidimos vir para essa cidade, que está bem longe da rota do furacão. E assim que o furacão passar, se Deus quiser, vamos pegar nosso voo e voltar para o Brasil", contou ela, por meio dos stories do Instagram.





Thaeme

Reprodução/Instagram Thaeme





A cantora sertaneja optou por fazer o mesmo que MC Loma. Thaeme revelou aos fãs que foi para outro estado e agradeceu aos fãs pelo apoio. "Em meio ao desespero, fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo e estamos todos bem", enfatizou.





"Muito obrigada pela preocupação de todos. Vamos rezar para que fique tudo bem nas cidades por onde o furacão passar. Que seja como uma chuva, sem danos! Que assim seja, em nome de Jesus", concluiu.





Tainá Müller

Reprodução Instagram - 9.10.2024 Tainá Müller





A protagonista de "Bom Dia, Verônica" não saiu da Flórida para outro estado, mas sim para outro país. A atriz decidiu retornar ao Brasil e pegou o primeiro voo que conseguiu em meio ao desespero da população com a chegada de um furacão com potencial tão destrutivo.





"Fugimos do furacão, mas passamos ladeando a rota dele o tempo todo.

Alívio indescritível de chegar em casa. No aeroporto, centenas de famílias também em fuga, com seus filhos, bichinhos de estimação. A caminho de lá, paramos para reabastecer o carro que usamos na viagem para devolver e nada de combustível", relatou.





"Chegamos no Brasil. Com muita sorte consegui essa passagem. Porque a gente ia ficar, só que me deu uns cinco minutos em que pensei: 'Quero ir embora'. Conseguimos achar uma passagem via México. Chegamos agora, mas acompanhando as notícias do furacão. Bem assustador", completou.

Anitta

Reprodução: Instagram Anitta em stories na útlima terça (08)





Dona de uma mansão em Miami, a artista brincou com o fato de estar na cidade em meio à tempestade. "Essa sou eu percebendo que eu tenho 4 casas diferentes, mas acabei ficando na casa de Miami bem quando o furacão ataca", disse.



Sofia Liberato

Reprodução Instagram - 9.10.2024 Sofia Liberato





Filha de Gugu Liberato (1959-2019), Sofia Liberato também se deslocou. Acompanhada do namorado e dos cachorros, ela foi para as montanhas da Georgia. "A gente está bem nas montanhas da Georgia. Aqui não vai passar furacão, graças a Deus, só peço que Deus abençoe todo mundo da Flórida, principalmente em Tampa, onde o furacão vai passar, vai ser bem triste a situação", declarou.

Jair Oliveira





Jair Mello Rodrigues de Oliveira, conhecido popularmente como Jairzinho, também comentou a situação na Flórida, destacando a preocupação dos civis e turistas. "Estamos aqui nos preparativos de precaução e nas orações para que o Furacão Milton não cause danos maiores e, principalmente, às vidas dos moradores da Flórida e dos lugares por onde ele está previsto passar. Muitos alertas", pontuou.





"Muita gente abastecendo as casas e preparando medidas de proteção. Agradecemos a todos que nos têm enviado mensagens de preocupação e afeto; e vamos informando sobre a situação aqui", detalhou.

Nivea Stelmann



Reprodução Instagram - 9.10.2024 Nivea Stellann





A atriz brasileira, que mora nos Estados Unidos, tranquilizou os fãs e garantiu que continua achando a "Flórida" o "melhor lugar para se viver". "Continuo dizendo que a Flórida é o melhor lugar para se viver. Mesmo com todas essas circunstâncias e percalços. Vamos enfrentar esse furacão, mas não troco a Flórida por lugar nenhum. Rezo muito pelas pessoas mais próximas da praia", disse na web.





"A gente tem que manter a calma e a fé. Os fenômenos da natureza podem acontecer a qualquer momento. Nós, da Flórida, temos os furacões como algo esperado entre setembro e outubro. Não temos muito controle sobre as questões climáticas. Meu primeiro furacão foi em 2017", acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.