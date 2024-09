Reprodução/Netflix Gabriel Leone como Ayrton Senna

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (25) as imagens do elenco de "Senna", minissérie nacional que estreia dia 29 de novembro em todo o mundo. Caracterizados, os personagens representam pessoas que conviveram com o célebre piloto Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone.





Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu também serão representadas na produção. A Rainha dos Baixinhos ficou a cargo de Pâmela Tomé. Já a apresentadora de "A Fazenda", que foi a última companheira do atleta, será vivenciada por Julia Foti.

Julia Foti como Adriane Galisteu Divulgação / Netflix Pâmela Thomé como Xuxa Divulgação / Netflix Marco Ricca como Miltão Divulgação / Netflix Camila Márdila como Viviane Senna Divulgação / Netflix Alice Wegmann como Lilian de Vasconcellos Divulgação / Netflix Gabriel Leone como Ayrton Senna Divulgação / Netflix





Primeira obra ficcional

Conhecido pela atuação no automobilismo, Ayrton Senna já foi alvo de reportagens e documentários, mas " Senna" é a primeira trama ficcional sobre o piloto. A minissérie terá seis episódios e é produzida pela Gullane e realizada também com o apoio da Senna Brands.

As primeiras partes da trama focam no início da carreira do tricampeão de Fórmula 1 que marcou a trajetória da competição. A morte, em decorrência do trágico acidente em Ímola, na Itália, ao longo do Grande Prêmio de San Marino, também será mostrada na narrativa.