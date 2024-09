Reproduçao TV Globo Nick Cruz participou do 'Estrela da Casa'

O cantor Nick Cruz é o quinto eliminado do "Estrela da Casa", reality musical da Rede Globo. O participante deixou a competição na última terça-feira (17), quando a apresentadora Ana Clara revelou que ele havia recebido a menor quantidade de votos na Batalha.







O musicista enfrentava os colegas de confinamento Leidy Murilho e Matheus Torres na berlinda. Nick conseguiu alcançar somente 12,98% dos votos para permancer no confinamento. Em contrapartida, Murilho foi a segunda mais votada, com 31,65%, e Matheus o líder em votos, com 55,37%.





Para a noite de batalhas, cada integrante do trio escolheu uma canção diferente. O eliminado Nick resolveu "Pouca Pausa", de Clau e Haikaiss. Leidy voltou a apostar no gospel e interpretou "Ressucita-me", de Aline Barros. Já Matheus cantou "Luz dos Olhos", de Nando Reis.





Katy Perry no reality

Apresentado por Ana Clara e dirigido por Boninho, "Estrela da Casa" contará com uma visita internacional nesta quarta-feira (18). Trata-se de Katy Perry. A cantora veio ao Brasil para se apresentar no "Rock in Rio", mas fará uma participação especial no reality global.

