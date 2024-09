Reprodução: Instagram Katy Perry

A Globo confirmou, na última segunda (16), a participação da artista Katy Perry no " Estrela da Casa " . As informações são de Gabriel Vaquer, colunista do portal F5. Segundo ele, a negociação ocorria desde o início de setembro e foi combinada no início desta semana com a produção do reality show.

De acordo com a coluna, quem realizou os trâmites da participação da americana foi o próprio Boninho , que deixará a emissora no final desse ano . Além disso, a gravadora Universal Music também participou da negociação.





Americana veio ao Brasil para festival

Katy Perry chegou na manhã desta terça (17) para o Rock in Rio 2024 . Ela se apresentará no Palco Mundo, maior do festival, na sexta-feira (20). Ainda com as informações do colunista, a voz de "Dark Horse" irá ganhar um cachê milionário para aparecer na atração comandada por Ana Clara .

Quando e como será?

A gravação acontecerá na próxima quarta (18) e será transmitida em dois dias do "Estrela da Casa". A musicista irá conversar com os participantes e dar dicas sobre o mercado musical, além de performar alguma canção para eles.

