Na última segunda-feira (16), Mário Gomes, de 71 anos, se tornou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter sido despejado da mansão que morava no Joatinga, no Rio de Janeiro. O ex-ator da Globo disse que tomaria "calmantes" e que não havia conseguido desocupar o imóvel.





"Estou aqui apreensivo. A oficial saiu e queria que a casa estivesse desocupada. Impossível, uma casa imensa dessa. Milhões de pessoas trabalharam aqui essa semana toda, mas não conseguimos tirar tudo. Não sei o que vai acontecer", iniciou, por meio do Instagram.





"Não sei se ela [oficial] vai voltar com a polícia, se vai me arrancar daqui. Não sei o que vai acontecer. Hoje, vou tomar mais uns calmantes, porque, se não, acordo de noite e não consigo dormir. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos", acrescentou.





Mais cedo, ainda na segunda-feira (16), o artista havia dito que não sairia do imóvel. “Eu não vou sair, é inconstitucional. Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo. Só tenho essa casa”, disse, em vídeo publicado na web. Em outro trecho da postagem, ele pixa uma parede com a frase: “Não vou sair”.



Por que ele foi despejado?

Segundo o jornal “Extra”, a mansão foi leiloada para o pagamento de dívidas trabalhistas de costureiras que trabalhavam em uma antiga confecção que o ator administrava no Paraná. O site informou ainda que a casa de luxo foi arrematada por R$ 720 mil, mesmo sendo avaliada em R$ 20 milhões.



Moradia desde 2002

Ao lado da esposa, Raquel Palma, e dos dois filhos caçulas, ele morava na residência desde 2002. O imóvel fica localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Quem é ele?

Mário Gomes ganhou destaque na indústria televisiva na década de 1980, quando emplacou galãs em novelas da Rede Globo. O ator já lutou contra um câncer de próstata em 2020. Atualmente, se dedica à política e é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo partido Republicanos.

