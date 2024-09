Reprodução 5 vezes que Jojo Todynho desafiou a lei e debochou

Jojo Todynho vem cada vez mais demonstrando seu desejo de ingressar na política, especialmente após a aproximação pública de figuras como Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Essa postura provocou reações intensas, especialmente dentro da comunidade LGBTQIA+, levando a uma troca de farpas com a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que criticou a influenciadora por, supostamente, romper com as pautas da comunidade.

Além dessas recentes polêmicas, Jojo Todynho já protagonizou outros episódios que a colocaram em situações de confronto com a lei. Relembre alguns dos casos:

Cachorros sem a focinheira

Reprodução Jojo Todynho em passeio com cachorros





Nos últimos meses, casos envolvendo ataques de cães viralizaram, fazendo com que discussões sobre o tema voltassem à tona, abordando, inclusive, raças mais propensas a atos violentos. Em tom de deboche, a influenciadora publicou uma foto com os dois cães, Bradock e Bangu, da raça American Bully, derivada do Pit Bull Terrier.

O que chamou atenção foi o fato dos animais estarem sem focinheira, contrariando a Lei estadual 4.597 do Rio de Janeiro, que prevê multa de até R$ 22,6 mil. Ao ser questionada, Jojo apenas declarou debochadamente: "Boto [focinheira] se eu quiser".

Reprodução Jojo e garoto angolano



A influenciadora Jojo Todynho está em meio a um processo para adotar um garoto angolano. Entretanto, o início do caso se deu de forma desorganizada, com a vencedora de "A Fazenda" expondo o rosto da criança e anunciando o desejo de adoção sem consultar se o menino tem familiares. A atitude não é bem vista pelos avaliadores que acompanham o processo legal de adoção. Após criticas e acompanhamento jurídico, a influenciadora não expôs mais a criança.

Reprodução Jojo Todynho





Após uma reportagem do Fantástico sobre apostas esportivas e fraudes, Jojo Todynho cometeu um equívoco e passou uma informação errada aos seguidores. Em dezembro, ao fazer publicidade para uma casa de apostas, a influenciadora afirmou que a atividade estava regularizada.

Nas palavras dela, "agora é lei" foi dito para atrair seguidores. No entanto, na época, a regulamentação das apostas ainda era um projeto de lei, ou seja, não estava em vigor. A norma só entrou em vigor em janeiro de 2024, após o presidente Lula (PT) sancioná-la, com vetos e regras que ainda serão validadas dentro de um prazo determinado.

Reprodução Instagram Jojo Todynho





Em maio de 2023, Jojo Todynho cometeu uma gafe jurídica. A estudante de Direito viralizou após declarar que batizaria seu futuro escritório de advocacia como "Um Tiro de Justiça". A influenciadora foi corrigida com base na Lei 8.906/1994, conhecida como o Estatuto da Advocacia, que impede a utilização de nomes fantasia, obrigando a adoção do nome de pelo menos um dos advogados responsáveis pela sociedade.

Reprodução/Instagram Jojo Todynho





Já em abril de 2023, Jojo Todynho se revoltou enquanto dirigia por uma via expressa e gravou um vídeo, conciliando com a direção, para reclamar de motoristas que dirigem devagar na pista da esquerda. "Se tem uma coisa que me deixa estressada, é gente que fica na porra do trânsito procurando casa pra alugar. A esquerda é pra andar, quer desfilar, vai pra direita, porra! Não fez autoescola não? E acham que estão certos, buzino e discuto mesmo", disparou.

Contudo, ao gravar o vídeo enquanto dirigia, Jojo Todynho descumpriu leis de trânsito. Segundo a legislação, é considerada infração média utilizar o celular enquanto dirige e infração gravíssima manusear o aparelho durante a direção.





