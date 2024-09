SBT Marcelo Torres era âncora do SBT Brasil, mas foi deslocado para ser correspondente internacional em março de 2024

O jornalista Marcelo Torres surpreendeu os seguidores ao anunciar nesta segunda-feira (2) que se demitiu do SBT após 19 anos de casa. Marcelo trabalhava como correspondente internacional na Argentina há cinco meses, após ser retirado da posição de âncora do "SBT Brasil" com a chegada de César Filho na emissora, em março de 2024.



A informação foi dada pelo próprio jornalista em seu Instagram. Na publicação, Marcelo escreve: "19 anos não cabem num post. Passei boa parte da minha vida no SBT. Agora que decido sair para explorar novos caminhos, sou só gratidão pelo muito que aprendi e, principalmente, pelas amizades que fiz".

Ele continua: "Serei para sempre testemunha do talento e da dedicação desta equipe. Sorte e sucesso a todos. Obrigado, obrigado, obrigado".

A saída de Marcelo da empresa de Silvio Santos (1930-2024) gerou uma grande comoção entre os seus seguidores. A antiga colega de bancada no noticiário do SBT, Márcia Dantas, desejou sorte para o parceiro: "Orgulho enorme de ter feito parte de sua história. Amo você e sei que vai brilhar ainda mais".

Quem também comentou foi o diretor Fernando Pelégio: "​Toda sorte do mundo a você! Competência não te falta​.

Mudança brusca

O jornalista se tornou o âncora do "SBT Brasil" em dezembro de 2020, durante a pandemia da Covid-19, após a saída de Carlos Nascimento, que na época tinha 65 anos e fazia parte do grupo de risco. Marcelo assumiu o cargo interinamente.

Entretanto, ele permaneceu ao lado de Márcia Dantas até março de 2024, quando o jornalista César Filho assumiu o cargo. A emissora então realocou Marcelo, o transformando em correspondente internacional da emissora na Argentina.

Na troca, Márcia Dantas também foi realocada assumindo a previsão do tempo e se tornando editora-chefe. Atualmente, ela apresenta o "Tá na Hora", antes estrelado por Marcão do Povo e Cristina Rocha .

