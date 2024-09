Reprodução Tati Presser afirma que usou o marido para ter descobertas sexuais

A esposa do ator Nizo Neto , Tati Presser , fez uma revelação chocante sobre a relação sexual com o marido, principalmente no início do relacionamento.



Em entrevista ao podcast "Plugados", apresentado por Nizo, a sexóloga afirma que utilizava o marido como "cobaia" na hora do sexo para testar e se descobrir sexualmente. Ela ainda acrescenta que acreditava que a relação com o ator não seria duradoura, e aproveitou disso para testas coisas novas.

"Eu estava em um momento de descoberta da minha própria sexualidade, estava realmente numa busca pessoal, não entendia por que as pessoas falavam tanto que sexo é tão bom, eu não achava tanto, estava nessa [busca] e o Nizo era uma cobaia ali. [Realmente] não achava que iria para a frente", afirmou.

O ator, por sua vez, disse que também estava se descobrindo sexualmente. Entretanto, ressalta que não era tanto quanto Tati: "Eu estava também [em um momento de descoberta] de alguma forma, talvez não tão intensamente quanto [a Tati], mas eu vinha com movimentos querendo, precisava realmente encontrar uma parceira".

A sexóloga destaca que ambos não acreditavam que a relação iria para frente: "Ninguém, nem a gente mesmo, levava fé... Eu apresentei o vibrador [para ele] na primeira noite. Você acha que eu achava que isso ia dá em alguma coisa? Não, né... falei 'vamos brincar com isso aqui'". Eles se casaram em 2002.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp