Reprodução SBT Christina Rocha no 'Tá na Hora'

A apresentadora Christina Rocha abriu o coração e comentou como era comandar o informativo policial "Tá na Hora" ao lado de Marcão do Povo. A antiga apresentadora do "Casos de Família" foi desligada do SBT no início de maio, em um comunicado que afirma que a saída foi uma decisão em conjunto.



Em entrevista ao podcast "O Programa de Todos os Programas", Christina sanou as dúvidas sobre como era sua relação com o co-apresentador do informativo policial. Boatos diziam que ela não se dava bem com Marcão do Povo.

"O Marcão é um amor de pessoa. Eu falava, 'Marcão esse programa é seu, é sua cara'. Nunca tive rusga com o Marcão, como não tive com ninguém”, garantiu a apresentadora.

Christina afirma que o programa teria mudado o formato original com o passar do tempo, indo para algo que não havia sido combinado. "Era uma revista eletrônica, mas não foi nada disso que foi acontecendo. Eu já estava percebendo desde o começo e já fui falando, ‘Gente, não tem nada a ver comigo’. Não é possível que as pessoas não saquem. Me conhecem há tanto tempo”.

"Em outubro, me passaram que ia ser uma revista eletrônica que ia ter também jornalismo. Se eu soubesse, na época, que ia ser um telejornal, jamais eu teria aceitado. Meu negócio é entretenimento. Eu estou numa fase, da minha vida profissional, que eu não vou fazer uma coisa que não tem nada a ver”, afirmou a apresentadora.

