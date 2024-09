Instagram Jojo Todynho em novo registro no Instagram

A cantora de funk Jojo Todynho , de 27 anos, está passando por uma mudança radical em seu corpo nos últimos meses. Recentemente, a artista passou por uma série de cirurgias plásticas , entre elas um procedimento para diminuir as mamas. Nesta segunda-feira (2), no pós-operatório, ela chocou os seguidores ao surgir nua enquanto recebia uma massagem nos seios.



A campeã d'A Fazenda 12 compartilhou o vídeo nos Stories do Instagram. Na gravação, é possível ver a massoterapeuta especializada em pós-operatório massageando os seios de Jojo, como forma de ajudar na recuperação do corpo. Veja a foto no topo.

Recentemente, a artista se submeteu a diversas cirurgias plásticas, sendo elas uma abdominoplastia e a uma lipoescultura, além da mamoplastia. Os procedimentos ocorreram um ano após Jojo passar por uma cirurgia bariátrica e iniciar o projeto de perda de peso.

Redução das mamas

Segundo Jojo, a redução dos seios não foi pensando apenas em estética, mas por uma questão de saúde, uma vez que a cantora tem perdido bastante peso no último ano.

"Decidi tratar a mama cuidando da parte funcional e estética. Na cirurgia, optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes. Realizamos mastopexia para reposicionamento e redução das mamas, troca do implante mamário de 1050 ml para 600 ml e confecção de sutiã interno para melhor sustentação", afirmou a estudante de Direito.

