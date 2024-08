Reprodução/SBT Apresentador do Primeiro Impacto, Marcão do Povo

O SBT anunciou um remanejamento dos apresentadores da sua programação. Com isso, Marcão do Povo, que estava à frente do "Tá na Hora", vai retornar ao jornal matinal da emissora: o "Primeiro Impacto".



De acordo comas informações da colunista Fábia Oliveira, a informação teria pegado o apresentador de surpresa. A decisão partiu da direção do SBT. O retorno de Marcão ao matinal é imediata, com ele já gravando a chamada do "Primeiro Impacto" na tarde desta quinta-feira (15).

A colunista continua e diz que o jornalista ficará de folga na próxima semana, com o retorno ao SBT no dia 28 de agosto. O período de 'descanso' também teria pegado o apresentador de surpresa.

Mesmo com as "férias adiantadas", Marcão teria se organizado para viajar com a esposa e os filhos.

Nova bancada

Após a demissão de Cristina Rocha e a saída de Marcão do Povo do "Ta Na Hora", a bancada ficará sob o comando de Márcia Dantas.

Segundo as informações do TV Pop, Márcia será a única no comando. Até o momento, não se sabe qual será o destino de Darlisson Dutra e Daniele Brandi.

