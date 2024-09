Reprodução MC Carol se casa em cerimônia de candomblé e recebe 'benção' de famosos; veja

A funkeira MC Carol impressionou os seguidores do Instagram ao compartilhar registros da cerimônia religiosa que consagrou o casamento dela com o ex-ator de filmes adultos Cosme Santiago. A celebração realizada no domingo (1º) seguiu os ritos do candomblé e recebeu a "benção" de famosos nas redes sociais.

"Cartas para o meu Marido: Nosso amor foi um encontro de almas! Somos a força um do outro, por isso éramos tão fracos e vaidosos antes da gente se conhecer! Somos um só há várias vidas; nesta, demoramos para nos encontrar, mas tudo bem! Eu escolho você em todas as vidas! Te amo, você é meu melhor amigo, nunca se esqueça disso! Que o amor, a união, o axé, a luz, a paz e nossos orixás estejam com a gente sempre e sempre! Partiu 2ª lua de mel", dedicou a funkeira.

O evento religioso marcou a segunda cerimônia de casamento entre MC Carol e Cosme Santiago. Em janeiro, o casal subiu ao altar em uma celebração intimista e longe dos holofotes.

O ritual candomblecista aconteceu no terreiro Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi, localizado em Camaçari, Bahia, dirigido pelo sacerdote Jorge D'Olwaiyè.

Nos comentários, famosos dedicaram felicidades ao casal e celebraram a festa religiosa. "Amei!!!", escreveu a apresentadora e atriz Regina Casé. "Sejam felizes, se cuidem", dedicou a atriz Cris Vianna.

"Felicidades ❤️", desejou a cantora Gaby Amarantos. "Que meu pai Oxumarê e minha mãe Oxum abençoem vocês", disse a ex-BBB Ariadna Arantes.