Beatriz Reis, participante do BBB 24 e influenciadora, comprou recentemente uma mansão para comprar a família. O imóvel é avaliado em R$ 2,5 milhões de reais e, na última segunda-feira (05), a ex reality comemorou a conquista nas redes sociais.

"Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu ela na legenda da publicação.

A casa nova da ex vendedora do Brás possui uma área gourmet com churrasqueira e lavanderia. Além disso, agora, ela e a família possuem uma piscina e uma hidro. O imóvel fica em um condomínio em Atibaia, em São Paulo.

Além das novidades mencionadas, a mansão, que saiu no valor de R$ 2,5 milhões, possui quatro quartos, quatro banheiros e garagem com vaga para quatro carros. A medida total do local é de 333m².

