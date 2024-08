Reprodução/Globo Família é Tudo: Electra arma contra Jéssica após perder vaga de solista

Electra (Juliana Paiva) vai preparar uma vingança contra a melhor amiga, Jéssica (Rafa Kalimann), após descobrir que ela está por trás de todas as armações que sofreu em Família é Tudo .

A mocinha decide dar o troco após Jéssica causar sua prisão duas vezes, expor a moça para Nanda (Ana Carbatti) e até seduzir o produtor do espetáculo. De acordo com o show, Electra coloca um caco de vidro nas sapatilhas da vilã.

"Essa maldita não vai parar nunca. Que ódio. Você mexeu com a pessoa errada, Jéssica. Quero ver a bailarina principal fazer o seu solo agora", dispara Electra.





Electra xinga Jessica e web aponta suposta indireta de autor para Kalimann

Escrita por Daniel Ortiz, “Família é Tudo” virou assunto nas redes sociais após o capítulo exibido na última segunda-feira (12). O motivo? Um diálogo no qual a mocinha Electra (Juliana Paiva) xinga a vilã Jéssica, interpretada pela vice-campeã do “BBB 20” Rafa Kalimann.

Na cena, Electra xingou a megera de “desgraçada” , um termo que já havia incomodado Rafa Kalimann durante as gravações do folhetim. A novata em novelas revelou que não gostava de falar a palavra e que já tentou mudar o texto do roteiro. Por isso, alguns espectadores especularam que a sequência teria sido uma indireta do autor.

