Reprodução Deborah Secco afirma que nunca deu beijo técnico

Deborah Secco não escondeu o segredo das cenas quentes que já atuou na carreira. A atriz revelou que nunca deu beijo técnico.

A artista participou do programa 'Dois Em Cena' junto com Valentina Herszage e entregou detalhes da carreira como atriz.

"Isso surgiu no meio do caminho, na nossa geração não tinha isso. Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída", disse ela.

Além disso, a apresentadora da atração, Marisa Orth, questionou as convidadas sobre as cenas de sexo.

"Sempre tirei bem as cenas de sexo", disparou Secco. Já Valentina contou que nunca fez cenas sensuais.

Bruna Surfistinha 2

A atriz Deborah Secco pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que vai retornar ao papel de Raquel Pacheco no filme "Bruna Surfistinha 2". A continuação do filme que marcou a carreira de Deborah vem após 13 anos.

Em entrevista à Marie Claire, a atriz afirma que está feliz em retornar ao universo do filme: "É um dos personagens mais importantes da minha carreira, meu personagem mais popular. Recentemente, eu fiz uma homenagem e me fantasiei de Bruna Surfistinha e entendi o quanto esse personagem ainda é presente na vida dos brasileiros. Talvez tenha sido isso que me fez pensar em trazer a Bruna de volta".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp